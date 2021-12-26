Майже 6 тис. авіарейсів скасували у світі за останні дні через коронавірус - ЗМІ

Авіакомпанії по всьому світу скасували загалом близько 5,9 тис. авіарейсів починаючи з 24 грудня через поширення COVID-19, повідомляє в неділю італійський телеканал TGcom24.

Зокрема, надійшли дані про скасування в неділю понад 1,5 тис. рейсів, зазначає телеканал з посиланням на дані порталу Flightaware.

Основною причиною такого стану речей стала нова хвиля коронавірусу COVID-19, зокрема - штаму "Омікрон". Через це численні пілоти, члени екіпажу та інші співробітники авіакомпаній опинилися на самоізоляції. Не у всіх випадках компанії змогли знайти їм заміну, що і призводило до скасування вильотів.

Водночас очікується, що в понеділок авіакомпанії очікують подальші скасування рейсів.