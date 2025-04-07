Інтерфакс-Україна

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14:23 07.04.2025

Настоятелю храму Харківської єпархії УПЦ (МП), який передавав росіянам дані про Сили оборони, загрожує до 8 років в'язниці - прокуратура

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Настоятелю храму Харківської єпархії УПЦ (МП), який передавав росіянам дані про Сили оборони, загрожує до 8 років в'язниці - прокуратура

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якому інкримінується несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

"Чоловік передавав ворогу інформацію через месенджер "Телеграм" у вигляді позначок на ґуґл-мапах та детальним описом. Він надсилав дані про місцезнаходження українських військових та техніки у Харкові і прилеглих населених пунктах", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, ця інформація була потрібна окупантам для послаблення оборони обласного центру та нанесення прицільних ракетних ударів, атак керованими авіаційними бомбами по Силах оборони.

Наразі підозрюваний священнослужитель перебуває під вартою. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Теги: #прокуратура #храми

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