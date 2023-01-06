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11:41 06.01.2023

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

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Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про можливі теракти в православних храмах, які можуть влаштувати російські окупанти на контрольованих територіях на Різдво, 7 січня, і закликала жителів цих регіонів бути обережними.

"Звертаюся до українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматися від відвідування місць із великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких", - написала Верещук у телеграмі.

Теги: #теракти #різдво #храми

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