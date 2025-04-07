Інтерфакс-Україна

Події

13:59 07.04.2025

Найближчими днями в більшості областей України невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиця, вночі заморозки

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Найближчими днями в більшості областей України невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиця, вночі заморозки

Невеликий мокрий сніг очікується в ніч на вівторок у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей України, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура вдень 1-4° тепла, у південних областях 4-9° тепла.

В Києві 8 квітня вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеоспостережень 8 квітня найтепліше було у 1975р. (26,3° тепла), а найхолодніше в 1944р (6,5° морозу).

У середу, 9 квітня, в Україні місцями невеликий мокрий сніг, вдень на сході та південному сході країни з дощем. У більшості західних, вночі і східних областей без опадів.

У західних, північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 2-7° тепла.

В Києві 9 квітня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

Теги: #прогноз_погоди

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