Інтерфакс-Україна

Події

18:53 05.04.2025

Удень суботи окупанти атакували з дрона Томину Балку, є постраждалий - ОВА

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Удень суботи окупанти атакували з дрона Томину Балку, є постраждалий - ОВА

Удень суботи окупанти атакували вибухівкою з дрона Томину Балку на Херсонщині, постраждав чоловік, повідомляє Херсонська ОВА,

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 41-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. В потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та поранення голови", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно.

Теги: #постраждалий #херсонська #обстріли

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