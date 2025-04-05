Удень суботи окупанти атакували з дрона Томину Балку, є постраждалий - ОВА

Удень суботи окупанти атакували вибухівкою з дрона Томину Балку на Херсонщині, постраждав чоловік, повідомляє Херсонська ОВА,

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 41-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. В потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та поранення голови", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно.