Правління банку "Український капітал" поповнилося експредставниками Комінбанку та БІЗбанку

Борис Рафалович, який з липня 2022 року по листопад 2024 року був заступником голови правління Комінбанку, та Євгенія Василевська, яка з грудня 2024 року по березень 2025 року очолювала управління продажів МСБ департаменту Банку інвестицій та заощаджень (БІЗБанку), стали заступниками голови правління банку "Український капітал".

Як повідомила фінустанова у систем розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада прийняла 1 квітня.

Зазначається, що Василевська з жовтня 2013-го по грудень 2024 року керувала відділенням Укргазбанку, а Рафалович з серпня 2017-го по травень 2020-го очолював департамент продажу роздрібних продуктів ТАСкомбанку, потім по листопад 2021 року став директором департаменту роздрібних продажів цього банку, після чого по липень 2022-го обіймав посаду заступника голови правління банка "Січ".

Раніше, 20 березня цього року, правління банку "Український капітал" покинула за власним бажанням Лариса Мовчан, а новим членом правління стала Валентина Дамаскіна, яка з жовтня 2023 року по січень 2025-го була радницею голови правління Комінбанку.

За даними НБУ, станом на 1 лютого 2025 року за розміром загальних активів банк "Український капітал" посідав 48 місце (1,65 млрд грн) серед 61 банку.

За даними на сайті банку, станом на початок цього року його найбільшими акціонерами прямо або опосередковано були Сергій Бєлашов – 48,91% та його дружина Ліліана – 24,65% акцій, Наталія Кива – 19,9999% та її чоловік Владислав – 4,1277%, Сергій Севериненко та Олег Пойдюченко – по 9,5%.