Інтерфакс-Україна

Події

14:39 04.04.2025

United24 отримає понад 33 млн грн за ухвалою ВАКС

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United24 отримає понад 33 млн грн за ухвалою ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив на особисте зобов'язання запобіжний захід стосовно підозрюваного - керівника та власника низки компаній, якого підозрюють у незаконному заволодінні майном АТ "Укрзалізниця" у 2021-2023 рр. Раніше призначений запобіжний захід (заставу на 33,308 млн грн) за клопотанням сторони захисту було перераховано на рахунок United24, повідомила пресслужба ВАКС.

"31 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання захисника про зміну запобіжного заходу підозрюваному - керівникові та власникові низки юридичних осіб, зареєстрованих на території України. Його підозрюють у незаконному заволодінні майном АТ "Укрзалізниця" у 2021 2023 роках", - йдеться у повідомленні ВАКС у телеграмі у п'ятницю.

Запобіжний захід у вигляді застави розміром 33,308 млн грн (застосований ухвалою слідчого судді ВАКС від 15.03.2024) змінено на особисте зобов’язання.

"Утім, за клопотанням сторони захисту та за згоди усіх заставодавців, грошові кошти розміром 33 308 000 грн, які було внесено раніше як заставу, буде перераховано на офіційний рахунок фандрейзингової платформи United24", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Теги: #вакс #united24

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