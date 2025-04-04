Інтерфакс-Україна

Події

08:34 04.04.2025

Упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень

1 хв читати
Упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"Вчора противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 04.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1380 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1380 військовослужбовців

14:55 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

12:14 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

11:17 03.04.2025
Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

23:43 02.04.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 128 окупантів – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 128 окупантів – Генштаб ЗСУ

08:12 02.04.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

08:10 02.04.2025
Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

07:37 02.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1410 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1410 військовослужбовців

07:43 31.03.2025
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

23:33 30.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Європейська Комісія має намір оштрафувати платформу X Ілона Маска – ЗМІ

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу - ЗМІ

4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА