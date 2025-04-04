Упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб