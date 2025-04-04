Інтерфакс-Україна

Події

06:24 04.04.2025

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

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Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі, повідомляють в телеграм-каналі столичної ОВА.

"Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається. Виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося займання будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу також ліквідовано", - йдеться в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/27007

Теги: #постраждалий #київська #атака #бпла

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