Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі, повідомляють в телеграм-каналі столичної ОВА.

"Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається. Виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося займання будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу також ліквідовано", - йдеться в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/27007