У Харкові вже 2 загиблих - Терехов

У Харкові кількість загиблих унаслідок атаки БпЛА зросла до двох.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2331