У Харкові вже 2 загиблих - Терехов
У Харкові кількість загиблих унаслідок атаки БпЛА зросла до двох.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2331
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У Харкові кількість загиблих унаслідок атаки БпЛА зросла до двох.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2331
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