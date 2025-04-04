У Харкові вже 29 постраждалих - мер

Станом на 23:48 кількість постраждалих у Харкові через атаку ворожих БпЛА зросла до 29.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-канал.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2330