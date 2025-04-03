Інтерфакс-Україна

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16:54 03.04.2025

Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

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Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

Народні депутати пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону.

Відповідний законопроєкт №13149 про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо удосконалення правового регулювання бойового імунітету в умовах дії правового режиму воєнного стану та ведення воєнних, бойових дій зареєстровано у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, існуючий перелік підстав для застосування принципу "бойового імунітету" не враховує реальних умов, в яких виконуються обов'язки по відсічі збройній агресії, зокрема бойової обстановки та раптовості її зміни, ресурсного забезпечення, наявності та повноти оперативної інформації, достатності часу, необхідного для виконання завдань сил оборони.

Законопроєкт доповнює перелік підстав (обставин) для застосування правового принципу "бойового імунітету", зокрема додана така підстава, як тимчасова втрата територій.

Згідно із запропонованою редакцією, бойовий імунітет - правовий принцип, згідно з яким військове командування, військовослужбовці, поліцейські поліції особливого призначення Національної поліції, добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівники правоохоронних органів, які беруть участь в обороні України, не підлягають притягненню до відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, тимчасової втрати окремих територій держави, інші наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України.

Законопроєкт також пропонує уточнити порядок відповідальності за порушення законодавства про оборону України і привести його у відповідність з раніше зареєстрованим у парламенті законопроєктом №13146 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо обставин, які виключають кримінальну відповідальність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану та ведення воєнних, бойових дій.

Серед авторів законопроєкту народні депутати Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Юлія Яцик (позафракційна).

Як повідомлялося, законопроєкт №13146 пропонує нову редакцію ст. 43-1 "Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України" Кримінального кодексу.

"Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, яке повʼязано з втратами особового складу, бойової техніки, іншого майна або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам особи чи держави, або заподіяло шкоду життю або здоровʼю особи, яка здійснює агресію, за відсутності ознак катування чи застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших умисних порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України", - йдеться у запропонованій редакції статті. 

Теги: #законопроєкт #бойовий_імунітет

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