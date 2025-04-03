Зеленський ознайомився з перебігом відбудови с. Ягідне на Черніговщині

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відбудови с. Ягідне (Чернігівська обл.), станом на зараз зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків відновлено 56, повідомляє пресслужба голови держави.

"У Ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Urban Park, де облаштують спортивний і дитячий майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський відвідав школу, де йому показали проєкт реконструкції, один із будинків, де проходить відновлення, і поспілкувався з жителями села.