Інтерфакс-Україна

Події

14:08 03.04.2025

Зеленський ознайомився з перебігом відбудови с. Ягідне на Черніговщині

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відбудови с. Ягідне (Чернігівська обл.), станом на зараз зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків відновлено 56, повідомляє пресслужба голови держави.

"У Ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Urban Park, де облаштують спортивний і дитячий майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський відвідав школу, де йому показали проєкт реконструкції, один із будинків, де проходить відновлення, і поспілкувався з жителями села.

Теги: #ягідне #відбудова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 03.04.2025
Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

12:44 02.04.2025
Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

12:51 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

12:41 07.03.2025
Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини

Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини

12:36 07.03.2025
АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України

АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України

12:26 07.03.2025
Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

11:40 06.03.2025
Для відбудови та відновлення сектора соцзахисту України необхідно $39 млрд

Для відбудови та відновлення сектора соцзахисту України необхідно $39 млрд

18:52 28.02.2025
Умова відповідності будматеріалів 305 Регламенту ЄС має бути обов’язковою для проєктів відновлення - експерт

Умова відповідності будматеріалів 305 Регламенту ЄС має бути обов’язковою для проєктів відновлення - експерт

18:08 28.02.2025
Інтеграція євростандартів у будсфері є важливим критерієм залучення інвестицій у відбудову – "Укрцемент"

Інтеграція євростандартів у будсфері є важливим критерієм залучення інвестицій у відбудову – "Укрцемент"

19:26 24.01.2025
Архітектори України та Данії розробили посібник про демократичну відбудову

Архітектори України та Данії розробили посібник про демократичну відбудову

ВАЖЛИВЕ

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

ОСТАННЄ

Одеські поліцейські затримали іноземця за вербування українок для сексуальної експлуатації за кордоном

У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

Правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

Умєров закликав партнерів надати більше зброї Україні: Ми маємо чіткий план дій, щоб примусити РФ до реальних переговорів

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА