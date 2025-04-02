Інтерфакс-Україна

Події

11:17 02.04.2025

МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

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МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

Церемонія підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Харківським національним університетом імені Каразіна відбулася в українському зовнішньополітичному відомстві 1 квітня, документ підписали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та ректорка Каразінського університету Тетяна Кагановська, повідомляється на сайті відомства.

"Каразінський університет є символом Харкова. Університет готує кваліфікованих фахівців, і ми в МЗС розраховуємо, що вони будуть приходити до нас на стажування та роботу в дипломатичній команді. Також ХНУ залучатиме наших фахівців до викладання конкретних дисциплін. І ми разом з університетом будемо працювати над тим, аби університет давав високоякісну освіту на основі найкращих практик дипломатії", - зазначив Сибіга.

Він роз’яснив, що меморандум дозволить активніше залучати студентів і випускників до стажування та роботи в МЗС, розширити участь дипломатів у навчальному процесі, а також додатково розвинути міжнародну співпрацю університету

Зараз Харківський університет ім.Каразіна займає друге місце серед закладів вищої освіти України в міжнародному академічному рейтингу QS та базі даних Scopus. Наразі до складу університету входить 26 факультетів та навчально-наукових інститутів, навчається понад 16 тис студентів та слухачів, 301 аспірант і докторант. Університет має 22 іноземні партнери.

Теги: #університет_каразіна #мзс_україни

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