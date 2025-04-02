Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

Фото: Донецька ОВА

Двоє жителів Донецької області загинули, троє отримали поранення внаслідок російських обстрілів у вівторок, 1 квітня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 1 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Красному Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав Філашкін в Телеграм у середу вранці.

Минулої доби повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого жителя Донецької області внаслідок обстрілів, позаминулої – про двох поранених.