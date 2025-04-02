Вже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова ворожими безпілотниками зростає, станом на 2:02 відомо, що постраждала також ціла родина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Ціла родина зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик. Медики надають допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про ще чотирьох постраждалих - трьох жінок і 9-місячного хлопчика.

Джерело:

https://t.me/synegubov/13656