Інтерфакс-Україна

Події

14:01 01.04.2025

Мопедам та мотоциклам дозволено їздити смугою для руху маршрутних транспортних засобів

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Мопедам та мотоциклам дозволено їздити смугою для руху маршрутних транспортних засобів

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, надавши право проїзду мопедам та мотоциклам смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram у вівторок, це право не поширюється на мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски, триколісні транспортні засоби.

Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", повідомив Мельничук.

 

Теги: #мопед #пдд #транспорт

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