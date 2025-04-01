Інтерфакс-Україна

Події

13:34 01.04.2025

В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

1 хв читати
В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень і в південно-східній частині країни у середу, 2 квітня, очікується невеликий дощ, на решті території без опадів, вночі та вранці у центральних та південних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14-19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

В Києві 2 квітня невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 2 квітня найвища температура була вдень була 26,9° тепла у 2024 р., найнижча вночі 8,8° морозу в 1931р..

У середу, 3 квітня, у південно-східній частині, вночі й на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних та північних областях 1-6° тепла; вдень 11-16°.

В Карпатах вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

В Києві 3 квітня без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 29.03.2025
У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

12:56 26.03.2025
В Україні в найближчі дні збережеться відносно тепла погода, місцями можливий невеликий дощ

В Україні в найближчі дні збережеться відносно тепла погода, місцями можливий невеликий дощ

13:07 18.03.2025
Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

13:12 16.03.2025
В Україні в найближчі дні невеликі опади, місцями із мокрим снігом

В Україні в найближчі дні невеликі опади, місцями із мокрим снігом

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

ОСТАННЄ

ДСНС : 10 людей, серед них 4 дітей, отруїлися чадним газом

СБУ викрила підпільне PR-агентство, що діяло в інтересах РФ

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня

Кілька грецьких островів продовжують потерпати від наслідків шторму

Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

Більшість українців - за компроміс для завершення війни з залученням лідерів інших країн, США довіряють менше половини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА