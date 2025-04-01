В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень і в південно-східній частині країни у середу, 2 квітня, очікується невеликий дощ, на решті території без опадів, вночі та вранці у центральних та південних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14-19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

В Києві 2 квітня невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 2 квітня найвища температура була вдень була 26,9° тепла у 2024 р., найнижча вночі 8,8° морозу в 1931р..

У середу, 3 квітня, у південно-східній частині, вночі й на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних та північних областях 1-6° тепла; вдень 11-16°.

В Карпатах вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

В Києві 3 квітня без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.