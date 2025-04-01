СБУ викрила підпільне PR-агентство, що діяло в інтересах РФ

Служба безпеки України викрила на Київщині підпільне PR-агентство, яке працювало на спецслужби РФ.

"Служба безпеки нейтралізувала ще один осередок російських спецслужб на Київщині. За результатами комплексних заходів затримано 2-х професійних піарників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли інформдиверсії проти України", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, фігуранти працювали здебільшого на "медійному ринку" Європейського Союзу. Вони готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу державу і виправдовують російську агресію.

"Для цього піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори кремля і були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокування.Також на замовлення ворога зловмисники проводили інформаційні кампанії у країнах ЄС та виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, серед іншого піарники займалися також розкруткою медійного образу двох "гаманців" кремля: Ігоря Шувалова – очільника російської держкорпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності" та Андрія Костіна – голови правління московського банку "ВТБ".

"Обидва російських банкіри входять до найближчого оточення путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії рф. Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з рф. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з росії і запропонував співпрацю з окупантами", - зазначається в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.