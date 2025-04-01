Інтерфакс-Україна

Події

10:56 01.04.2025

З 1 квітня на водоймах України стартувала нерестова заборона на вилов риби

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З 1 квітня на водоймах України стартувала нерестова заборона на вилов риби

 В Україні на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів з 1 квітня 2025 року розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів для забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців, повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Нерест – один з найважливіших періодів відтворення рибних популяцій, від успішності якого залежить розвиток і майбутня кількість водних біоресурсів. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосив голова Держрибагентства Владислав Невеселий.

У відомстві зауважили, що в період нересту риболовлю дозволено лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Заборонено також промислове рибальство та підводне полювання.

Крім того, для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах заборонено пересування всіх транспортних засобів та моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), окрім суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.

За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

"Застерігаємо рибалок від вчинення порушень, особливо враховуючи той факт, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства здійснюють контроль на водоймах у посиленому режимі", - попередили у відомстві.

Тривалість нерестової заборони може відрізнятися залежно від регіонів та водойм. З точними термінами її дії можна ознайомитися за посиланням.

 

Теги: #риба #нерест #водойми

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