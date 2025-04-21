Чверть опитаних у "Київ Цифровий" вважають, що місто має краще очищати водойми від сміття

У застосунку "Київ Цифровий" 25% опитаних жителів столиці вважають, що місто має краще очищати водойми від сміття.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про міські водойми.

На запитання, на що місто першочергово має звернути увагу для покращення стану водойм, 25% відповіли, що краще очищати водойми від сміття, 21% - краще контролювати стічні води, 16% - регулярно перевіряти якість води, 14% - надати статус "Природоохоронна територія" для водойм міста, 12% - створювати зони відпочинку біля води, 11% - озеленювати береги для захисту від руйнувань, 1% - інше.

На запитання, чи цікаво користувачам долучитися до толок з очищення та захисту водойм, 12% відповіли, що цікаво, 68% - залежить від локації та часу, 18% - не цікаво, 2% - інший варіант.

Крім того, у жителів запитали, як вони оцінюють стан річок та озер в місті. Так, 2% відповіли, що стан добрий, 31% - задовільний, 65% - поганий, 2% - інший варіант.

Серед проблем користувачі відзначили: забруднення води (36%), недостатній благоустрій (31), обміління та зникнення води (18%), зменшення кількості рослин і тварин (13%), інший варіант (2%).

В опитуванні взяло участь 43,9 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".