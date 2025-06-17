Інтерфакс-Україна
Медицина
13:11 17.06.2025

Вміст кишкової палички перевищено у понад 12% проб води на пляжах України – МОЗ

1 хв читати
Вміст кишкової палички перевищено у понад 12% проб води на пляжах України – МОЗ

Із 172 проб води, відібраних 6–12 червня з річок і водойм на офіційних пляжах в Україні, 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам, зокрема перевищено вміст кишкової палички.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, протягом 6–12 червня на офіційних пляжах досліджено також 109 проб води із річок і водойм на хімічні показники, з них 20 проб (18,3%) не відповідають нормам.

МОЗ нагадує, що спеціалісти регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня проводять моніторинг якості води — відбирають проби з річок та водойм для лабораторної перевірки та встановлення перевищення потенційно небезпечних для населення показників.

Теги: #моз #водойми #пляжі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 16.06.2025
РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

17:17 09.06.2025
Понад 222 тис. справ розглянуто в системі оцінювання повсякденного функціонування – МОЗ

Понад 222 тис. справ розглянуто в системі оцінювання повсякденного функціонування – МОЗ

17:02 09.06.2025
МОЗ планує до кінця 2025р розширити мережу центрів ментального здоров’я до 200

МОЗ планує до кінця 2025р розширити мережу центрів ментального здоров’я до 200

15:50 06.06.2025
Запропонована вимога розкриття маркетингових договорів викликає здивування серед міжнародної фармспільноти – Санофі

Запропонована вимога розкриття маркетингових договорів викликає здивування серед міжнародної фармспільноти – Санофі

14:50 29.05.2025
Асоціація фармацевтів України попереджає про наслідки нового порядку МОЗ щодо надання маркетингових послуг

Асоціація фармацевтів України попереджає про наслідки нового порядку МОЗ щодо надання маркетингових послуг

14:48 14.05.2025
МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

18:27 09.05.2025
Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

02:23 08.05.2025
РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

20:05 07.05.2025
МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

13:11 05.05.2025
UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

"Лікарі без кордонів" відмічають збільшення звернень по допомогу через ПТСР

Медики нацпрограми "Неопалимі" розпочали видалення зі шкіри українця рубців у вигляді напису, зробленого йому в полоні

УЧХ бере участь у Всесвітньому дні донора крові

НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

В 2024 році українці переплатили за ліки 30 млрд через аптечний маркетинг – нардеп

Більше половини коштів ПМГ в 2024р були спрямовані на лікарні спроможної мережі – Ляшко

Єврокомісія залучить експертів для підтримки України у створенні органу держконтролю на фармринку

МОЗ пропонує дозволити маркетингові послуги для безрецептурних ліків до 20%, для рецептурних пропонує плату за наявність до 3%

"Санофі" та одеська клініка Святої Катерини запустили програму стратегічного партнерства

Продажі в аптеках України за квітень знизилися на майже 7% у грошовому вираженні порівняно з березнем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА