Вміст кишкової палички перевищено у понад 12% проб води на пляжах України – МОЗ

Із 172 проб води, відібраних 6–12 червня з річок і водойм на офіційних пляжах в Україні, 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам, зокрема перевищено вміст кишкової палички.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, протягом 6–12 червня на офіційних пляжах досліджено також 109 проб води із річок і водойм на хімічні показники, з них 20 проб (18,3%) не відповідають нормам.

МОЗ нагадує, що спеціалісти регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня проводять моніторинг якості води — відбирають проби з річок та водойм для лабораторної перевірки та встановлення перевищення потенційно небезпечних для населення показників.