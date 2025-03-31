Інтерфакс-Україна

Події

07:39 31.03.2025

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 4 танка, 3 бронемашини, 30 артсистем, 71 БПЛА, а також 65 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 915230 (+1230) осіб, танків ‒ 10496 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од, артилерійських систем – 25537 (+30) од, РСЗВ – 1347 (+0) од, засоби ППО ‒ 1123 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од, спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)". – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0K1NGLCGEWPvb2VD5L7biYhNfRityvYhoczL2hZU3n4kfENrhtfCANLpZtRBfYY6Cl

Теги: #рф #генштаб #втрати

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