Інтерфакс-Україна

Події

23:33 30.03.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

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Російські війська втратили 281 особу на покровському напрямку в неділю, 134 з них безповоротно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупанта, 134 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку знищено ворожу техніку, зокрема, танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п’ять антен зв’язку, БпЛА "Молнія" та окопну станцію радіоелектронної боротьби.

У генштабі зазначили, що на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 61 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0urxMzYXFiRb4xAfsAD1tiaQZqZWRcjGkgT883x4gE2nW2f1WP9BEpzRSEkyQxC8Kl

Теги: #генштаб #зведення

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