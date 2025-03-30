На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили 281 особу на покровському напрямку в неділю, 134 з них безповоротно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупанта, 134 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку знищено ворожу техніку, зокрема, танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п’ять антен зв’язку, БпЛА "Молнія" та окопну станцію радіоелектронної боротьби.

У генштабі зазначили, що на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 61 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0urxMzYXFiRb4xAfsAD1tiaQZqZWRcjGkgT883x4gE2nW2f1WP9BEpzRSEkyQxC8Kl