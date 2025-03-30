Сметанін задекларував 7 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін зазначив 7 млн 53 тис. 669 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата в міністерстві становила 449 618 грн, зарплата і вихідна допомога в АТ "Українська оборонна промисловість" - 6 603 753 грн і банківські виплати - 298 грн, а дружина та донька задекларували 334 994 грн доходів.

Крім того, Сметанін зазначив у декларації 1,8 млн грн на банківських рахунках, 1 млн грн і $38 тис. готівкою, а дружина - 118 грн і EUR920 на банківських рахунках.

Згідно з декларацією міністр володіє 30% квартири (43,2 кв. м) у Харкові, орендує квартиру (235 кв. м) і машиномісце (15,6 кв. м) у Києві, а дружина Сметаніна володіє 33,3% квартири (66 кв. м) у Харкові.

Крім того, міністр володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 150 2023 року випуску, а дружина користується автомобілем Hyundai IX35 2013 року випуску.

Серед іншого, у власності Сметаніна - 455 акцій ПАТ "СТОМА" (номінальна вартість 4,2 грн).

Як повідомлялося, Сметанін задекларував 6 млн грн доходів за 2023 рік.