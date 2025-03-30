Інтерфакс-Україна

Події

16:04 30.03.2025

Нетаньягу, незважаючи на ордер МКС, відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном - ЗМІ

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вилетить до Угорщини в середу ввечері і пробуде там до ранку неділі, пише Times of Israel, посилаючись на опублікований канцелярією прем'єра графік.

"Нетаньягу зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який у листопаді відхилив рішення МКС домагатися арешту Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини в Газі і запросив його відвідати країну з офіційним візитом", - наголошується в повідомленні.

Теги: #угорщина #нетаньягу

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