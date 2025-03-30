Інтерфакс-Україна

Події

13:24 30.03.2025

Трамп упевнений, що Гренландія так чи інакше увійде до складу США

1 хв читати
Трамп упевнений, що Гренландія так чи інакше увійде до складу США

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що Гренландія стане американською.

"Ми отримаємо Гренландію - 100%", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC News.

За словами американського президента, "існує хороша можливість, що це вдасться зробити без застосування військової сили, однак виключати нічого не можна".

На запитання про те, який сигнал придбання Гренландії надішле Росії та решті світу, Трамп відповів: "Я насправді про це не думаю. Мені однаково. Гренландія - це абсолютно окреме питання, зовсім інше. Це міжнародний світ. Це міжнародна безпека і сила".

Днями Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, у майбутньому острів, імовірно, отримає незалежність від Данії, після чого США почнуть роботу з Гренландією щодо налагодження двосторонніх відносин.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що хотів би бачити Гренландію у складі США.

Теги: #трамп #прогноз #гренландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 30.03.2025
Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова

Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова

01:15 30.03.2025
Трамп і Стубб говорили про Україну за партією в гольф

Трамп і Стубб говорили про Україну за партією в гольф

18:14 29.03.2025
Трамп переслав повідомлення MAGA Recourses, в якому піддано критиці президента Зеленського

Трамп переслав повідомлення MAGA Recourses, в якому піддано критиці президента Зеленського

09:39 28.03.2025
Прем'єр Канади проведе телефонні переговори з Трампом у найближчі два дні

Прем'єр Канади проведе телефонні переговори з Трампом у найближчі два дні

04:30 28.03.2025
Президент Трамп висловив роздратування на адресу радника з нацбезпеки Волтца через витік інформації з чату в Signal та труднощі на спеціальних виборах в Конгресі – ЗМІ

Президент Трамп висловив роздратування на адресу радника з нацбезпеки Волтца через витік інформації з чату в Signal та труднощі на спеціальних виборах в Конгресі – ЗМІ

10:45 24.03.2025
Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

13:48 22.03.2025
СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

12:12 14.03.2025
Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

19:58 12.03.2025
Партія "Демокраатит", що виграла вибори до парламенту Гренландії, має намір протистояти домаганням Трампа на острів

Партія "Демокраатит", що виграла вибори до парламенту Гренландії, має намір протистояти домаганням Трампа на острів

11:08 12.03.2025
Фонд національного добробуту РФ вичерпається протягом року, якщо нафта коштуватиме $45–47 за барель, – Кислиця

Фонд національного добробуту РФ вичерпається протягом року, якщо нафта коштуватиме $45–47 за барель, – Кислиця

ВАЖЛИВЕ

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

У Харкові вже десятеро постраждалих, серед них два підлітки - Синєгубов

Двоє загиблих у Харкові через влучання ворожого БпЛА

Двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА у Харкові - Синєгубов

ОСТАННЄ

Уповноважений з питань зниклих безвісти Добросердов задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

В Україні задощить, у понеділок збережеться тепла погода

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР

Міністр Марченко задекларував 2,8 млн грн доходів за 2024 рік

Заступники міністра оборони обговорили з делегацією ЄП посилення оборонних спроможностей України

Олексій Кулеба задекларував 747,9 тис. грн доходів за 2024 рік

Пасажиропотік через кордон з початком канікул збільшився на 10%

Сікорський: Українці дають Трампу кредит довіри

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА