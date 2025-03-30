Трамп упевнений, що Гренландія так чи інакше увійде до складу США

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що Гренландія стане американською.

"Ми отримаємо Гренландію - 100%", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC News.

За словами американського президента, "існує хороша можливість, що це вдасться зробити без застосування військової сили, однак виключати нічого не можна".

На запитання про те, який сигнал придбання Гренландії надішле Росії та решті світу, Трамп відповів: "Я насправді про це не думаю. Мені однаково. Гренландія - це абсолютно окреме питання, зовсім інше. Це міжнародний світ. Це міжнародна безпека і сила".

Днями Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, у майбутньому острів, імовірно, отримає незалежність від Данії, після чого США почнуть роботу з Гренландією щодо налагодження двосторонніх відносин.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що хотів би бачити Гренландію у складі США.