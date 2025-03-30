Уповноважений з питань зниклих безвісти Добросердов задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

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Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов зазначив 1 млн 170 тис. 614 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила 1 170 563 грн і банківські виплати - 151 грн.

Також він зазначив у декларації 28,1 тис. грн на банківських рахунках, 55 тис. грн і 4 тис. доларів готівкою.

Добросердов володіє квартирою (50 кв. м) і гаражем (23 кв. м) у Вінниці, двома земельними ділянками (800 і 450 кв. м) і недобудованим будинком (55 кв. м) у Вінницькій області, квартирою (65,6 кв. м), 50% земділянки (1713 кв. м), 50% нежитлового приміщення (192,1 кв. м) і 17,75% нежитлового приміщення (1187,6 кв. м) у Жмеринці Вінницької області; дружина - частиною квартири (52,6 кв. м) у Херсоні, квартирою (161,9 кв. м) у Чорноморському Одеської області, а також сім'я володіє квартирою (96,6 кв. м) в Одесі та орендує квартиру (площа не вказана) у Козині Київської області.

Крім того, його дружина володіє автомобілем Infiniti QX80 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Добросердов задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 рік.