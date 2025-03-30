На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР

Фото: ГУР МО

В ніч на 29 березня рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії зі встановленим на ній комплексом РЕБ, повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "лорандіт", - йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують "лорандіт" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора, зазначили в ГУР.