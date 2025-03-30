Інтерфакс-Україна

Події

11:57 30.03.2025

На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР

1 хв читати
На Херсонщині партизани знищили ворожий комплекс РЕБ - ГУР
Фото: ГУР МО

В ніч на 29 березня рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії зі встановленим на ній комплексом РЕБ, повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "лорандіт", - йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують "лорандіт" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора, зазначили в ГУР.

 

Теги: #реб #херсонська #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:53 28.03.2025
Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

12:55 27.03.2025
В Україні відкрили мечеть для військовослужбовців-мусульман

В Україні відкрили мечеть для військовослужбовців-мусульман

09:59 26.03.2025
ВПК РФ у 2024 р. збільшив імпорт китайських верстатів - ГУР

ВПК РФ у 2024 р. збільшив імпорт китайських верстатів - ГУР

09:14 24.03.2025
ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

22:26 23.03.2025
На Херсонщині через російські атаки поранено 4 цивільних

На Херсонщині через російські атаки поранено 4 цивільних

17:54 22.03.2025
ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

21:40 19.03.2025
Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

14:50 19.03.2025
Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди"

Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди"

08:30 18.03.2025
Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:15 16.03.2025
Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

ВАЖЛИВЕ

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

У Харкові вже десятеро постраждалих, серед них два підлітки - Синєгубов

Двоє загиблих у Харкові через влучання ворожого БпЛА

Двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА у Харкові - Синєгубов

ОСТАННЄ

Трамп упевнений, що Гренландія так чи інакше увійде до складу США

Уповноважений з питань зниклих безвісти Добросердов задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

В Україні задощить, у понеділок збережеться тепла погода

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр Марченко задекларував 2,8 млн грн доходів за 2024 рік

Заступники міністра оборони обговорили з делегацією ЄП посилення оборонних спроможностей України

Олексій Кулеба задекларував 747,9 тис. грн доходів за 2024 рік

Пасажиропотік через кордон з початком канікул збільшився на 10%

Сікорський: Українці дають Трампу кредит довіри

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА