Інтерфакс-Україна

Події

10:03 30.03.2025

Пасажиропотік через кордон з початком канікул збільшився на 10%

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Пасажиропотік через кордон з початком канікул збільшився на 10%

Пасажиропотік через український кордон з початком шкільних канікул в четвертий тиждень весни, з 22 по 28 березня, збільшився в обох напрямках сумарно на 10,1% - до 491 тис.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд зросла з 231 тис. до 254 тис., тоді як на в'їзд – з 215 тис. до 237 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилася зі 118 тис. до 124 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами скоротився з 582 до 546.

В той же час сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року помітно нижче минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 270 тис. та в'їхало 268 тис. людей, потік машин становив 131 тис. Торік у четвертий тиждень весні пасажиропотік зріс на 19,8%, а з завершенням весняних шкільних канікул наступного тижня впав на 10,0%.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 9:00 суттєва черга на виїзд була тільки на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску (ПП) "Ужгород" – 20 легкових автомобілів, тоді як на кордоні із Угорщиною на ПП "Тиса" вона складала 10 авто, а на ПП ПП "Вилок" та "Косино" – по 5. На кордоні з Польщею черга була тільки на ПП "Устилуг" – 5 авто.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – ще на 59 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 20 березня 2025 року оцінювалась в 6,373 млн, а загалом у світі - у 6,933 млн, що на 26 тис. більше, ніж на 19 лютого.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,665 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Теги: #пасажиропотік

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