З початку доби Сили оборони відбили 198 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" Окупанти завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 135 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (23), Торецькому (18) та Покровському напрямку, де агресор здійснив 73 штурмові та наступальні дії. Чотири боєзіткнення станом на 22:00 ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22500