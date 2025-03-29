Інтерфакс-Україна

Події

20:39 29.03.2025

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

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Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна досягла історичного рівня узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС, повідомляє МЗС на платформі X.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що дотримання Україною зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС досягло 95% у 2024 році та 100% у перші місяці 2025 року. Це було підтверджено під час перевірки українського законодавства за розділом "Зовнішня, безпекова та оборонна політика", яку ЄС завершив на початку березня", - йдеться в повідомленні МЗС.

"У міру того, як просувається перевірка законодавства України для переговорів з ЄС, наступною ключовою віхою є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини", що може прокласти шлях для подальшого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС", - додали у відомстві.

 

Теги: #стратегія #єс #мзс

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