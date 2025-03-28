Інтерфакс-Україна

Події

12:33 28.03.2025

Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій в Запорізькій області

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Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій в Запорізькій області

Кабінет міністрів виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій в Запорізькій області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 83 млн 320,735 тис. грн на здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Теги: #запорізька_область #фортифікації

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