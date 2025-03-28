Інтерфакс-Україна

Події

00:41 28.03.2025

Радник президента України закликав Путіна "задіяти мозок", щоб усвідомити шляхи до миру

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Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Володимиру Путіну, можливо, варто задуматися над активацією своїх когнітивних функцій, якщо він не знає з ким йому варто співпрацювати задля припинення війни.

"Якщо Путін не розуміє, з ким слід працювати для того, щоб рухатися в напрямку миру, йому, ймовірно, варто звернути увагу на методи активації своїх мізків, якщо такі ще мають ефект", – написав Литвин соцмережі Х у четвер.

Він також додав, що лише за останні 24 години було підтверджено два російські удари, які завдали шкоди українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, це ще без урахування повних звітів на кінець дня.

"Запобігання подальшим подібним атакам - це те, за що відповідають наші партнери", – підкреслив радник президента.

Раніше у четвер Володимир Путін в черговий раз поставив під сумнів повноваження діючої законної влади в Україні і навіть припустився можливості обговорення ідеї запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління для проведення виборів.

Джерело: https://x.com/dmtrltvn/status/1905373359569076484

Теги: #радник #інфраструктура #рф

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