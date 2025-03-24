Переговорні команди в Саудівській Аравії працюють над розширенням перемир'я на Чорне море – Держдеп США

Переговорна делегація США в Саудівській Аравії ставить одним із завдань розширення чинного "енергетичного" перемир'я на Чорне море для відновлення цивільного судноплавства, повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Ви згадали Чорне море – у нас, звичайно, є переговорні групи. Вони збираються в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря, на шляху до повного припинення вогню, який завжди є нагородою – це нагорода зараз, немає іншої нагороди – повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми зобов’язуємося – ми зобов’язуємося продовжувати нашу роботу, щоб подолати цей розрив", - сказала Брюс на брифінгу в понеділок.

Вона підкреслила, що обидві сторони повинні будуть йти на компроміси.

"Президент Зеленський домовився про часткове припинення вогню проти енергетичної інфраструктури та підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню. І, безумовно, є аспект можливості – ну, ці ситуації, ці технічні переговори зараз тривають, і ми сподіваємося побачити, до чого прийшли сторони. І наша робота полягає в досягненні угоди про те, як ми збираємося це зробити. Але Чорне море зараз безпосередньо обговорюється, і будемо сподіватися, що тут ми досягнемо певного успіху", - додала вона.

При цьому Брюс відзначила, що не може коментувати деталі переговорів, які відбуваються, і конкретних тем які обговорюються.

"Те, що ми знаємо, і я хотіла б повернутися до природи того, що ми намагаємося зробити тут, і те, що ми сказали, є перш за все в нашій свідомості, що перед нами є одна річ, яку всі роблять, а це забезпечення миру в цьому регіоні, у цих двох країнах, що навіть більше, ніж у регіоні, у всьому світі. І це унікальна річ, над якою зараз працюють у Саудівській Аравії. Це єдине, на чому зосередився президент", - підкреслила вона.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як уряд США планує впоратися з недовірою України, Брюс заявила що "це не телешоу".

"Мова йде не про довіру чи про те, з ким ви маєте справу, чи подобаються вони вам чи ні, або про те, що це за динаміка. Питання в тому, чим ви закінчуєте? Це те, що робить різницю і чого хочуть усі? Чи це те, з чим ми всі згодні, і що приведе нас до тієї північної зірки, щоб забезпечити припинення бійні? Знову ж таки, ми як і раніше маємо справу з кожним днем, навіть з цією роботою. Люди, які були живі вчора, сьогодні не живі. Люди, які живі сьогодні, не будуть живими завтра, і фокус має залишатися в цих рамках, і єдине, що приводить нас до цього – це розмови, які відбуваються, технічні обговорення, які зараз відбуваються в Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, переговори та дипломатичні розмови, які приводять нас до точки миру. Це єдине, що має значення, коли ми думаємо про наступний день, і це веде нас до цієї точки", - сказала спікер.