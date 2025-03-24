Зеленський провів Ставку: Будемо розширювати програму контрактів для 18-24 річних

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача присвячену, зокрема, підготовці воїнів і її модернізації.

"Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, була доповідь щодо програми з контрактом для 18–24 річних, доповідали щодо перших результатів програми.

"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців", - додав Зеленський.

За його словами, цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників. "Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості", - наголосив президент.