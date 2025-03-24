Сибіга: Росіяни часто кажуть, що "Русский мир" ніде не закінчується, але єдине, що ніколи не закінчується – російське варварство

Росіяни часто кажуть, що "Русский мир" ніде не закінчується, натомість, єдине, що ніколи не закінчується – це російське варварство, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росіяни часто кажуть, що "Русский мир" ніде не закінчується. Це має на меті вихвалятися зневагою до кордонів та інших націй. Натомість, єдине, що ніколи не закінчується – це російське варварство. Росія не є "винятковою" цивілізацією; це відсутність цивілізації як такої", - написав він у соцмережі Х.