Зеленська про атаку на Суми: Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини?

Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4095

Перша леді Олена Зеленська на тлі ракетного удару російських військ по середмістю Сум висловила сумнів щодо довіри до країни, яка атакує житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

"Школа, багатоповерхівка, приватний будинок. У Сумах Росія знову атакувала ракетами житлові квартали та інфраструктуру, мирних жителів. Є десятки поранених, серед яких є діти. Біль від цього відчуває кожен в Україні. І він поповнюється щодня. Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини, які прагнуть лише миру?", - написала вона у соціальній мережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед них 17 дітей.