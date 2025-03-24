Зеленська про атаку на Суми: Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини?
Перша леді Олена Зеленська на тлі ракетного удару російських військ по середмістю Сум висловила сумнів щодо довіри до країни, яка атакує житлові квартали та цивільну інфраструктуру.
"Школа, багатоповерхівка, приватний будинок. У Сумах Росія знову атакувала ракетами житлові квартали та інфраструктуру, мирних жителів. Є десятки поранених, серед яких є діти. Біль від цього відчуває кожен в Україні. І він поповнюється щодня. Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини, які прагнуть лише миру?", - написала вона у соціальній мережі Х у понеділок.
Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед них 17 дітей.