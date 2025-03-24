Інтерфакс-Україна

Події

17:55 24.03.2025

Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА

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Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №176/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - ідеться у документі.

Як повідомлялось, 11 березня Кабінет міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА.

Як відомо з відкритих джерел, Миколі Калашнику – 34 роки, він народився у Києві. У 2012—2013 роках працював економістом з договірних та претензійних робіт‚ заступником начальнику відділу КП "Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва".

У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", з кваліфікацією магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2013-2017 рр. - головний спеціаліст відділу з питань майна комунальної власності; головний спеціаліст, начальник відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (РДА). У 2017-2020 рр. - керівник апарату Дарницької РДА.

У 2018 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Регіональне управління", кваліфікація - магістр державного управління.

У 2020-2024 рр. - перший заступник голови Дарницької РДА, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької РДА. З 13 грудня 2024 року - перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації (ОДА). З 1 січня 2025 року - тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА.

Теги: #призначення #калашник #зеленський

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