Російська кібератака порушила роботу кількох офіційних бельгійських сайтів – ЗМІ

Хакерська група атакувала в понеділок кілька важливих державних сайтів Бельгії, повідомив телеканал RTBF.

Зокрема, атаки зазнав урядовий сайт MyGov.be, що забезпечує бельгійцям доступ до офіційних документів, ідеться в повідомленні. Постраждав і ресурс парламенту Валлонії.

За заявою центру кібербезпеки, на який посилається телеканал, йдеться про DDоS-атаки, які паралізували роботу серверів. Однак, як повідомляється, ці атаки не дають змоги кіберпіратам вкрасти дані.

У повідомленні зазначається, що йдеться про "російську хакерську групу NoName". За відомостями RTBF, хакери заявили через соціальну мережу, що це була їхня реакція на надання Бельгією пакета допомоги Україні в EUR1 млрд. Як повідомляється, це вже не перша кібератака на урядові сайти Бельгії – у жовтні минулого року хакери вже атакували бельгійські урядові сайти протягом п'яти днів поспіль, але тоді вони переважно атакували сайти невеликих муніципалітетів