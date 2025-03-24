Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію, і відмовився покладати провину за це на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію на Курщині", - сказав Зеленський у інтерв’ю для The Time.

Водночас президента України більше турбувало, що роль Трампа в цій операції мала більше відношення до російської дезінформації, оскільки під час телефонної розмови з Володимиром Путіном, той повідомив американському лідеру, нібито тисячі українських військових у Курській області були оточені російськими військами.

"Це була брехня", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 5 березня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних Україні. За його словами, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

12 березня CNN з посиланням на американського чиновника повідомило, що потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено. За інформацією видання, американська зброя знову надходить до України, а обмін розвідданими між країнами повністю відновився після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.