Інтерфакс-Україна

Події

15:51 24.03.2025

Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

2 хв читати
Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію, і відмовився покладати провину за це на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію на Курщині", - сказав Зеленський у інтерв’ю для The Time.

Водночас президента України більше турбувало, що роль Трампа в цій операції мала більше відношення до російської дезінформації, оскільки під час телефонної розмови з Володимиром Путіном, той повідомив американському лідеру, нібито тисячі українських військових у Курській області були оточені російськими військами.

"Це була брехня", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 5 березня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних Україні. За його словами, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

12 березня CNN з посиланням на американського чиновника повідомило, що потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено. За інформацією видання, американська зброя знову надходить до України, а обмін розвідданими між країнами повністю відновився після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Теги: #зеленський #курська_операція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 24.03.2025
Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

14:57 24.03.2025
Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України

Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України

20:40 23.03.2025
Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

20:34 23.03.2025
Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

12:26 23.03.2025
Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

21:16 22.03.2025
Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

19:49 22.03.2025
Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

19:44 22.03.2025
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

12:25 22.03.2025
Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

13:37 15.03.2025
Операція на Курщині продовжується – Зеленський

Операція на Курщині продовжується – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

В.о. мера Сум повідомляє про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару

Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

Україна в Саудівській Аравії проведе ще одну зустріч з американською делегацією після переговорів США з РФ - джерела

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

ОСТАННЄ

Опалення у житлових будинках Києва відключать за 3-4 дні - КМДА

Мінсоцполітики запустило кампанію на підтримку стратегії демографічного розвитку України

Реєстрація в "єЧерзі" з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП

Міноборони передало ЗСУ 6,5 га земель у Житомирській та Львівській областях

АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду

В.о. мера Сум повідомляє про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару

Єврокомісія про висловлювання Віткоффа щодо "російськості" українських територій: тільки Україна буде вирішувати умови для переговорів

БЕБ вилучило в підпільної мережі контрафактних сигарет і техніки на 38 млн грн

У Харкові раніше судимий ошукав понад 20 осіб, продаючи неіснуючі товари - поліція

Bolt відновив показники до довоєнного рівня в усіх основних містах присутності – генеральний менеджер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА