Під час переговорів про припинення вогню треба говорити про заборону певних видів озброєнь - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Під час переговорів про припинення вогню в Україні треба говорити не про конкретні обʼєкти, а про заборону певних видів озброєнь, вважає лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ми… почали обговорювати, які саме об'єкти будуть підпадати під дію припинення вогню, а які не підпадатимуть. Енергетичні будуть, а лікарні ні? … Я вважаю, що ми маємо виходити з інших принципів… наприклад, якщо ми підписуємо 30-денне припинення вогню, то забороняється застосовувати балістичні ракети зовсім…Бо вони літають на відстань, яка виходить за межі фронтових позицій", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Віталію Портникову в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Порошенка, треба, щоб під час 30-денного припинення вогню не повинні застосовуватися крилаті ракети та ударні дрони з дальністю, яка перевищує 25-30 кілометрів.

Порошенко, підкреслив, що дотримання такій домовленості буде дуже легко контролювати та треба донести до американців, що таке рішення забезпечить дієвий контроль: "це буде те, що буде працювати".