Інтерфакс-Україна

Події

11:04 24.03.2025

Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

2 хв читати

Делегація представників України, яка провела в Саудівській Аравії у неділю зустріч з делегацією США, залишається наразі в Ер-Ріяді, чекаючи на результати зустрічі делегацій США та РФ, але наразі невідомо, чи відбудеться тристороння зустріч української, американської та російської делегацій, повідомляється в ефірі національного телемарафону.

"Якщо щось і буде, це не буде присутність трьох делегацій (в одному приміщенні – ІФ-У) одночасно. Це може бути така човникова зустріч, тобто українська і російська делегації будуть в окремих кімнатах перебувати. Однак ця інформація наразі не підтверджена", - сказала в ефірі телемарафону кореспондентка "Фактів" ICTV Ольга Чайко, яка зараз перебуває в Ер-Ріяді.

При цьому, за її словами, представники української делегації обіцяли, що по завершенню до преси вийде голова делегації, міністр оборони Рустем Умєров і розкаже більше про результати зустрічей.

Як повідомлялося, 24 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

В понеділок вранці в Ер-Ріяді почався черговий раунд перемовин між представниками США. За даними ЗМІ, делегація США прагнутиме досягти прогресу в припиненні вогню в Чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні. Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд.

Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог повідомляв, що перемовини у понеділок між делегаціями США та РФ будуть непрямими, тобто представники двох країн сидітимуть у різних кімнатах і спілкування буде вестись через посередників. "Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - сказав він.

Теги: #ер_ріяд #делегація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 24.03.2025
Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

19:37 21.03.2025
В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

20:09 19.03.2025
Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

16:41 19.03.2025
Техкоманди США та РФ днями в Ер-Ріяді обговорять імплементацію та розширення часткового припинення вогню – Волц

Техкоманди США та РФ днями в Ер-Ріяді обговорять імплементацію та розширення часткового припинення вогню – Волц

13:44 19.03.2025
Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

15:40 15.03.2025
Зеленський утворив делегацію на переговори з партнерами щодо миру у складі Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси

Зеленський утворив делегацію на переговори з партнерами щодо миру у складі Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси

14:17 13.03.2025
Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

17:29 11.03.2025
Делегації України та США вже обговорили частковий режим тиші й угоду про копалини, почався другий раунд – ЗМІ

Делегації України та США вже обговорили частковий режим тиші й угоду про копалини, почався другий раунд – ЗМІ

15:24 11.03.2025
Делегації України та США вийшли на перерву – телемарафон

Делегації України та США вийшли на перерву – телемарафон

09:44 10.03.2025
США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

ОСТАННЄ

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА