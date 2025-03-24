Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

Делегація представників України, яка провела в Саудівській Аравії у неділю зустріч з делегацією США, залишається наразі в Ер-Ріяді, чекаючи на результати зустрічі делегацій США та РФ, але наразі невідомо, чи відбудеться тристороння зустріч української, американської та російської делегацій, повідомляється в ефірі національного телемарафону.

"Якщо щось і буде, це не буде присутність трьох делегацій (в одному приміщенні – ІФ-У) одночасно. Це може бути така човникова зустріч, тобто українська і російська делегації будуть в окремих кімнатах перебувати. Однак ця інформація наразі не підтверджена", - сказала в ефірі телемарафону кореспондентка "Фактів" ICTV Ольга Чайко, яка зараз перебуває в Ер-Ріяді.

При цьому, за її словами, представники української делегації обіцяли, що по завершенню до преси вийде голова делегації, міністр оборони Рустем Умєров і розкаже більше про результати зустрічей.

Як повідомлялося, 24 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

В понеділок вранці в Ер-Ріяді почався черговий раунд перемовин між представниками США. За даними ЗМІ, делегація США прагнутиме досягти прогресу в припиненні вогню в Чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні. Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд.

Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог повідомляв, що перемовини у понеділок між делегаціями США та РФ будуть непрямими, тобто представники двох країн сидітимуть у різних кімнатах і спілкування буде вестись через посередників. "Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - сказав він.