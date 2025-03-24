Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в понеділок у Facebook показує на мапі зменшення площі українського контролю над Суджанським районом Курської області (РФ) в районі селища Міловий та вздовж кордону в районі села Гоголівка, натомість контроль ЗСУ над плацдармом в районі с.Гуєво південніше від Суджі лишається незмінним.

При цьому Генштаб вказав чотири напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ, тоді як у звіті в неділю було сім, у суботу п'ять. Також вказані три удари через державний кордон з Курської по Сумській області в напрямку села Басівка; у неділю повідомлялося про один, а також ще один західніше від Басівки, в напрямку села Олексіївка, якого у звіті в понеділок нема.

Натомість ресурс Deepstate на своїх мапах за 24 березня показує, площа під контролем українських військ в Курській області не міняється з п'ятниці і оцінюється на рівні 80,7 кв. км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також не змінилася: Deepstate оцінює її в 64,02 кв. км. Під контролем військ РФ перебуває лише 0,69 кв. км. Сумської області без населених пунктів – також без змін за кілька днів. В Сумській області "сіра зона" сягає села Басівка, в Курській включає Міловий.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська 23 березня провели наступальні операції, щоб витіснити українські сили з позицій, що залишилися в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Також у неділю російські війська продовжували наступальні дії в Сумській області, але жодного підтвердженого просування також не зробили.

Натомість 23 березня українські війська продовжували обмежені обстріли Бєлгородської області. Про зміну площі українського контролю на північному заході області від суботи не повідомлялося.

Генеральний штаб ЗСУ та DeepState про дії ЗСУ в Бєлгородській області не повідомляють, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджують.