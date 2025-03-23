Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американською командою в Саудівській Аравії.

"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - написав він у Facebook.

За словами міністра, завдання президента України Володимира Зеленського – "досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи".

"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - додав він.