Інтерфакс-Україна

Події

22:49 23.03.2025

Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американською командою в Саудівській Аравії.

"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - написав він у Facebook.

За словами міністра, завдання президента України Володимира Зеленського – "досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи".

"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - додав він.

Теги: #переговори #завершення #сша

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