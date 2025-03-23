На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждав цивільний – МВА

Російські окупанти у неділю, 23 березня, обстріляли з артилерії Комишани Херсонської області, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"До лікарні у тяжкому стані доставлено 52-річного чоловіка, який отримав поранення у Комишанах внаслідок російського артобстрілу. У постраждалого акубаротравма та проникаюче осколкове поранення черевної порожнини", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на момент обстрілу чоловік знаходився у власному будинку.