Інтерфакс-Україна

Події

17:35 23.03.2025

На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждав цивільний – МВА

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На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждав цивільний – МВА

Російські окупанти у неділю, 23 березня, обстріляли з артилерії Комишани Херсонської області, повідомив  очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"До лікарні у тяжкому стані доставлено 52-річного чоловіка, який отримав поранення у Комишанах внаслідок російського артобстрілу. У постраждалого акубаротравма та проникаюче осколкове поранення черевної порожнини", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на момент обстрілу чоловік знаходився у власному будинку.

Теги: #артобстріл #херсонщина

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