Інтерфакс-Україна

Події

14:58 23.03.2025

Сили оборони знищили російський танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ – ОСУВ "Хортиця"

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Біля Кремінної та Серебрянського лісництва FPV-дрони знищили танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ, повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", - відзначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Теги: #хортиця #fpv_дрони #бронемашина_тигр

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