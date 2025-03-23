Сили оборони знищили російський танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ – ОСУВ "Хортиця"

Біля Кремінної та Серебрянського лісництва FPV-дрони знищили танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ, повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", - відзначається у повідомленні в телеграм-каналі.