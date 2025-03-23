Офіс OBOZ.UA зазнав руйнування внаслідок атаки БпЛА на Київ

Фото: https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-kievi-vnaslidok-vorozhoi-ataki-postrazhdav-ofis-oboz-ua-foto.htm

Офіс порталу OBOZ.UA зазнав руйнувань внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київ, повідомляє видання на своїй інтернет-сторінці.

"Під час нічної атаки росіян у ніч проти 23 березня під ударом опинився Голосіївський район, де розташовано офіс OBOZ.UA. Унаслідок ворожої дронової атаки суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля, там спалахнула пожежа і загинула людина. Зачепило й офіс нашого видання. У частині будівлі, де розташовано редакцію OBOZ.UA, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV", - повідомляє OBOZ.UA.