Інтерфакс-Україна

Події

20:57 24.03.2025

Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

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Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

Росію необхідно змушувати до миру, на них необхідно тиснути, щоб була безпека, оскільки війну принесли з Росії, і війну треба виштовхувати назад в РФ, відреагував президент України Володимир Зеленський на російський обстріл Сум.

"Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він подякував всім, хто працює на безпеку України, на захист людей і міст.

Як повідомлялось, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед яких 17 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.

 

Теги: #реакція #зеленський #суми

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