Енергосистема залізниці була уражена ворожими дронами в Дніпропетровській області

Енергосистема залізниці в Дніпропетровській області опинилася під ударом ворожих БПЛА, повідомляють у телеграм-каналі Укрзалізниці в середу.

"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці.