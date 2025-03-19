Інтерфакс-Україна

Події

07:45 19.03.2025

Енергосистема залізниці була уражена ворожими дронами в Дніпропетровській області

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Енергосистема залізниці була уражена ворожими дронами в Дніпропетровській області

Енергосистема залізниці в Дніпропетровській області опинилася під ударом ворожих БПЛА, повідомляють у телеграм-каналі Укрзалізниці в середу.

"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці.

 

Теги: #дрони #дніпропетровська #залізниця #атака

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